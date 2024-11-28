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Полузащитник «Ростова» Сутормин: ощущения, что я давно был в команде

Полузащитник «Ростова» Сутормин: ощущения, что я давно был в команде
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, как проходит его адаптация в «Ростове».

«Адаптация в «Ростове»? Я как приехал, сразу прочувствовал атмосферу. В принципе, такое ощущения, что я давно был в команде. В целом всё отлично, меня всё устраивает», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, клуб приобрёл полузащитника на правах аренды у санкт-петербургского «Зенита», об этом жёлто-синие объявили 15 августа. Алексей Сутормин будет выступать за «Ростов» до конца сезона-2024/2025.

30-летний российский футболист в этом сезоне провёл 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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