«Астана» на 89-й минуте упустила победу в матче Лиги конференций с «Виторией Гимарайнш»
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Астана» (Казахстан) и «Витория Гимарайнш» (Португалия). Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). Матч закончился со счётом 1:1.
Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 1
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
1:0 Калаица – 40' 1:1 Рамирес – 89'
В конце первого тайма счёт во встрече открыл защитник «Астаны» Бранимир Калаица. На 89-й минуте гол нападающего Хесуса Рамиреса позволил «Витории Гимарайнш» избежать поражения в игре.
В минувшем туре «Астана» уступила «Пафосу» со счётом 0:1. В свою очередь, «Витория Гимарайнш» выиграла у команды «Млада-Болеслав» со счётом 2:1. В следующем туре общего этапа соревнования казахстанский клуб встретится с «Челси», а португальский — с «Санкт-Галленом». Обе игры пройдут 12 декабря.
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