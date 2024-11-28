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«Астана» на 89-й минуте упустила победу в матче Лиги конференций с «Виторией Гимарайнш»

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Астана» (Казахстан) и «Витория Гимарайнш» (Португалия). Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). Матч закончился со счётом 1:1.

В конце первого тайма счёт во встрече открыл защитник «Астаны» Бранимир Калаица. На 89-й минуте гол нападающего Хесуса Рамиреса позволил «Витории Гимарайнш» избежать поражения в игре.

В минувшем туре «Астана» уступила «Пафосу» со счётом 0:1. В свою очередь, «Витория Гимарайнш» выиграла у команды «Млада-Болеслав» со счётом 2:1. В следующем туре общего этапа соревнования казахстанский клуб встретится с «Челси», а португальский — с «Санкт-Галленом». Обе игры пройдут 12 декабря.

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