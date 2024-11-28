Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астана — Витория Гимарайнш, результат матча 28 ноября 2024, счёт 1:1, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Астана» на 89-й минуте упустила победу в матче Лиги конференций с «Виторией Гимарайнш»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Астана» (Казахстан) и «Витория Гимарайнш» (Португалия). Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). Матч закончился со счётом 1:1.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 1
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
1:0 Калаица – 40'     1:1 Рамирес – 89'    

В конце первого тайма счёт во встрече открыл защитник «Астаны» Бранимир Калаица. На 89-й минуте гол нападающего Хесуса Рамиреса позволил «Витории Гимарайнш» избежать поражения в игре.

В минувшем туре «Астана» уступила «Пафосу» со счётом 0:1. В свою очередь, «Витория Гимарайнш» выиграла у команды «Млада-Болеслав» со счётом 2:1. В следующем туре общего этапа соревнования казахстанский клуб встретится с «Челси», а португальский — с «Санкт-Галленом». Обе игры пройдут 12 декабря.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android