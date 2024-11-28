«Динамо» в серии пенальти победило «Локомотив» и вышло в следующую стадию Кубка России

Завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Локомотив» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 89-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Благодаря этой победе «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ. «Локомотив» сыграет во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

В первой игре на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

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