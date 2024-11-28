Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив — Динамо 0:1 (пен. 3:4), результат матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 28 ноября 2024 года

«Динамо» в серии пенальти победило «Локомотив» и вышло в следующую стадию Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Локомотив» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

На 89-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Благодаря этой победе «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ. «Локомотив» сыграет во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

В первой игре на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Полузащитник сборной России Карпукас сравнил базы «Локомотива» и «Краснодара»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android