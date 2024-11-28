Представитель Джикии рассказал о будущем 31-летнего футболиста в «Химках»

Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем 31-летнего центрального защитника «Химок» Георгия Джикии, ответил на вопрос о будущем футболиста в подмосковном клубе.

«У него контракт [по схеме] «1+1». Зимой по его контракту ничего не будет. Все вопросы по его будущему в «Химках» будут решаться ближе к окончанию сезона. Хочет ли он остаться? Мы хотим совершенно другого. В моём понимании, Георгий должен играть в клубе другого уровня. Это зависит от того, будут ли предложения. Надеюсь, что появится интерес от больших клубов», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Джикия присоединился к «Химкам» в минувшем сентябре в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: