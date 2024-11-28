Родри: не могу уважать решение «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри высказал своё отношение к тому, что мадридский «Реал» принял решение бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» — 2024. Напомним, эту награду выиграл именно Родри.

«Это решение отдельных людей или клуба в целом. Всегда говорил, что не могу уважать это решение. Я бы не стал поступать таким же образом. В прошлом году Эрлинг [Холанд] был близок к победе. Мне хотелось находиться рядом с ним, чтобы поддержать его вместе со всем клубом. Несмотря на то что награду выиграл Месси, мы всё равно аплодировали ему [Холанду], поскольку «Золотой мяч» — это признание уровня футболиста, который он показывал целый год», — сказал Родри на подкасте The Rest is Football.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: