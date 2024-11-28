Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри: не могу уважать решение «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча»

Родри: не могу уважать решение «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри высказал своё отношение к тому, что мадридский «Реал» принял решение бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» — 2024. Напомним, эту награду выиграл именно Родри.

«Это решение отдельных людей или клуба в целом. Всегда говорил, что не могу уважать это решение. Я бы не стал поступать таким же образом. В прошлом году Эрлинг [Холанд] был близок к победе. Мне хотелось находиться рядом с ним, чтобы поддержать его вместе со всем клубом. Несмотря на то что награду выиграл Месси, мы всё равно аплодировали ему [Холанду], поскольку «Золотой мяч» — это признание уровня футболиста, который он показывал целый год», — сказал Родри на подкасте The Rest is Football.

Материалы по теме
Карпукас: и Родри, и Винисиус заслужили «Золотой мяч». Жаль, что раньше Бускетсу не дали

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android