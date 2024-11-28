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Руководство «Ростова» заявило, что полностью доверяет Валерию Карпину

Руководство «Ростова» заявило, что полностью доверяет Валерию Карпину
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб полностью доверяет главному тренеру Валерию Карпину.

— Вы доверяете Карпину как тренеру?
— Да, у нас полное доверие к Валерию Георгиевичу, — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

Напомним, накануне подопечные Валерия Карпина обыграли «Спартак» в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1). Эта победа позволила пройти им в полуфинал турнира.

Главный тренер сборной России Карпин стал наставником «Ростова» в марте 2022 года. Сейчас клуб располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у команды 20 очков, которые она заработала после 16 матчей.

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