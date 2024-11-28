Результаты матчей Кубка России 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, в Фонбет Кубке России был сыгран один матч. В ответной игре 1/4 Пути РПЛ турнира встречались московские «Локомотив» и «Динамо». Представляем вашему вниманию результат матча, прошедшего в указанный день:

«Локомотив» - «Динамо» — 0:1 (счёт по сумме двух игр 2:2, пен. 3:4).

Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). На 89-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

В первой игре на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

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