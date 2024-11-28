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В Германии на шесть месяцев осудили пенсионера, выдававшего себя за сотрудника «Спартака»

В Германии на шесть месяцев осудили пенсионера, выдававшего себя за сотрудника «Спартака»
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85-летнего жителя Германии осудили на 12 месяцев тюремного срока (шесть месяцев условно, шесть месяцев реального заключения) за мошеннические схемы. Пенсионер похитил крупную сумму денег у «Остенде», выдавая себя за представителя «Спартака». Об этом сообщает VRT со ссылкой на местных правоохранителей.

По данным следствия, преступление произошло ещё шесть лет назад. Тогда в 2018 году бельгийский клуб вёл переговоры со «Спартаком» о переходе нападающего Фэшна Сакалы. Сумма трансфера оценивалась в € 500 тыс.

Позднее на электронную почту бельгийского клуба поступило письмо якобы от «Спартака» с просьбой оплатить первую половину суммы сделки. Направив деньги по счетам, «Остенде» спустя некоторое время заподозрил что-то неладное и обратился в правоохранительные органы, которые установили, что почта и счёт были поддельными.

Выяснилось, что деньги поступили на счет немецкой компании, владельцем которой и был осуждённый. Помимо тюремного срока, мужчине предстоит вернуть деньги. Само предприятие оштрафовали на € 8 тыс., а пенсионер должен будет оплатить € 2400.

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