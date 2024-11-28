Определились все участники следующих этапов Кубка России

После завершения ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (0:1, пен. 3:4; первая игра закончилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников) стали известны все участники полуфинала Пути РПЛ турнира и второго этапа 1/4 финала Пути регионов соревнования.

Участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России: «Ростов», «Динамо» (Москва), «Зенит» и ЦСКА.

Участники второго этапа 1/4 финала Пути регионов: «Краснодар», «Акрон», «Урал», «Динамо» Махачкала, «Локомотив», «Спартак», «Ахмат» и «Рубин».

Жеребьёвка пар полуфинала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России состоится в субботу, 30 ноября.

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