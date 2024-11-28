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Определились все участники следующих этапов Кубка России

Определились все участники следующих этапов Кубка России
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После завершения ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (0:1, пен. 3:4; первая игра закончилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников) стали известны все участники полуфинала Пути РПЛ турнира и второго этапа 1/4 финала Пути регионов соревнования.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

Участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России: «Ростов», «Динамо» (Москва), «Зенит» и ЦСКА.

Участники второго этапа 1/4 финала Пути регионов: «Краснодар», «Акрон», «Урал», «Динамо» Махачкала, «Локомотив», «Спартак», «Ахмат» и «Рубин».

Жеребьёвка пар полуфинала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России состоится в субботу, 30 ноября.

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