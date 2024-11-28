Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член совета директоров «Динамо» Гафин высказался о победе в матче КР с «Локомотивом»

Член совета директоров «Динамо» Гафин высказался о победе в матче КР с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу в матче Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

«Считаю, что сегодня заслуженная победа по хорошей игре. Мы создали много моментов у чужих ворот. К сожалению, реализация нас вознаградила только на последних минутах. Хочется отметить уверенную игру нашего вратаря Андрея Лунёва. Он играл уверенно и в основное время, и отличился в серии 11-метровых. Хочется порадоваться за Костю Тюкавина, который вытерпел и забил после серии неудачных моментов этот гол. В общем и целом после предыдущего матча с воронежским «Факелом» нам нужно было
реабилитироваться.

Здорово, что мы проходим дальше. Сегодня мы слышали наших болельщиков — они нас поддерживали. Думаю, что наши футболисты посвятят эту победу им», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
«Динамо» в серии пенальти победило «Локомотив» и вышло в следующую стадию Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android