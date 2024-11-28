Член совета директоров «Динамо» Гафин высказался о победе в матче КР с «Локомотивом»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу в матче Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

«Считаю, что сегодня заслуженная победа по хорошей игре. Мы создали много моментов у чужих ворот. К сожалению, реализация нас вознаградила только на последних минутах. Хочется отметить уверенную игру нашего вратаря Андрея Лунёва. Он играл уверенно и в основное время, и отличился в серии 11-метровых. Хочется порадоваться за Костю Тюкавина, который вытерпел и забил после серии неудачных моментов этот гол. В общем и целом после предыдущего матча с воронежским «Факелом» нам нужно было

реабилитироваться.

Здорово, что мы проходим дальше. Сегодня мы слышали наших болельщиков — они нас поддерживали. Думаю, что наши футболисты посвятят эту победу им», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.