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Гафин: «Динамо» было принципиально выигрывать каждый матч в Кубке России

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался после прохода «Локомотива» (2:2 общ. 4:3 пен.) в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Насколько принципиально было остаться в Пути РПЛ?

— Принципиально было выигрывать каждый матч.

— Кого бы хотели в соперники в следующем раунде?

— Нет ответа на этот вопрос, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Благодаря этой победе «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ. «Локомотив» сыграет во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

В первой игре на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.