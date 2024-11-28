Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гафин: «Динамо» было принципиально выигрывать каждый матч в Кубке России

Гафин: «Динамо» было принципиально выигрывать каждый матч в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался после прохода «Локомотива» (2:2 общ. 4:3 пен.) в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Насколько принципиально было остаться в Пути РПЛ?
— Принципиально было выигрывать каждый матч.

— Кого бы хотели в соперники в следующем раунде?
— Нет ответа на этот вопрос, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Благодаря этой победе «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ. «Локомотив» сыграет во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

В первой игре на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

Материалы по теме
Тюкавин спас «Динамо» от вылета! Бело-голубые вырвали победу над «Локо» по пенальти. LIVE
Live
Тюкавин спас «Динамо» от вылета! Бело-голубые вырвали победу над «Локо» по пенальти. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android