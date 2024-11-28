«Тоттенхэм» — «Рома»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм»: Форстер, Дрэгушин, Порро, Дэвис, Грей, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Бентанкур, Сон Хын Мин, Соланке.

«Рома»: Свилар, Н'Дика, Хуммельс, Манчини, Анхелиньо, Паредес, Коне, Челик, Довбик, Дибала, Эль-Шаарави.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: