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Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Тоттенхэм — Рома: стартовые составы команд на матч Лиги Европы УЕФА 2024-2025

«Тоттенхэм» — «Рома»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1-й тайм
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Мин – 5'     1:1 Н'Дика – 20'    

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм»: Форстер, Дрэгушин, Порро, Дэвис, Грей, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Бентанкур, Сон Хын Мин, Соланке.

«Рома»: Свилар, Н'Дика, Хуммельс, Манчини, Анхелиньо, Паредес, Коне, Челик, Довбик, Дибала, Эль-Шаарави.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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