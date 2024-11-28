Игрок «Локомотива» Сулейманов: Тюкавин — большой молодец, нападающий высокого уровня

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов похвалил форварда «Динамо» Константина Тюкавина после матча команд в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Динамовцы вышли в следующую стадию через серию пенальти, железнодорожники попали в Путь регионов.

«Нет разницы, с кем играть. Это Кубок. Жеребьёвка всё решит. Конечно, сильно расстроился, что не победили, ещё травма. Всё по игре получалось, и моменты были. Сегодня не наш день, но будем дальше стараться, работать.

Что касается гола Тюкавина, он большой молодец! Нападающий высокого уровня», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.