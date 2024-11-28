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Сулейманов прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Динамо»

Сулейманов прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Динамо»
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Игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал поражение в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

«Эмоции отрицательные — хотели победить именно в этом матче. К сожалению, не получилось. У нас не было задачи пройти — надо было выиграть в этой встрече. У нас нет задачи быть на каком-то месте. Задача — выигрывать в каждом матче», — передает слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).

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