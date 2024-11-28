Сулейманов прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Динамо»

Игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал поражение в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:1).

«Эмоции отрицательные — хотели победить именно в этом матче. К сожалению, не получилось. У нас не было задачи пройти — надо было выиграть в этой встрече. У нас нет задачи быть на каком-то месте. Задача — выигрывать в каждом матче», — передает слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).