«Динамо» обратится в ЭСК после матча Кубка России с «Локомотивом»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые обратятся в ЭСК после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:1, пен. 3:4; первая игра закончилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников).

«Сегодня мы посмотрели эпизод, где защитник Ньямси ударил в лицо Константина Тюкавина. Показалось со стороны, что это абсолютно чёткая вторая жёлтая карточка. Мы будем подавать в ЭСК РФС по поводу этого момента», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). На 89-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

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