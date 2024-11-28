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«Динамо» обратится в ЭСК после матча Кубка России с «Локомотивом»

«Динамо» обратится в ЭСК после матча Кубка России с «Локомотивом»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые обратятся в ЭСК после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:1, пен. 3:4; первая игра закончилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

«Сегодня мы посмотрели эпизод, где защитник Ньямси ударил в лицо Константина Тюкавина. Показалось со стороны, что это абсолютно чёткая вторая жёлтая карточка. Мы будем подавать в ЭСК РФС по поводу этого момента», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). На 89-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

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