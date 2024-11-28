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В «Динамо» высказались о заявлении губернатора Самарской области Федорищева

В «Динамо» высказались о заявлении губернатора Самарской области Федорищева
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о взятках судьям в Российской Премьер-Лиге.

«Наша позиция совпадает с той позицией, которая сегодня была выражена РПЛ. Мы за то, чтобы та информация, которая была выдана губернатором Самарской области, была расследована компетентными органами, а также РФС. И доведена до её завершения. Наш клуб придерживается честной игры. Мы заинтересованы в том, чтобы все участники нашей лиги придерживались того же. То, что мы услышали от губернатора, это то, что есть улики того, что футбольный клуб «Крылья Советов» мог быть вовлечён в то, во что нельзя быть увлечённым. Хочется, чтобы компетентные органы провели расследование и вынесли свой вердикт», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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