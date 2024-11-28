В «Динамо» высказались о возможном репутационном уроне после заявления Федорищева

Член совета директор «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном репутационном уроне после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что некоторые клубы уже столкнулись с репутационным ударом после слов Федорищева.

«На данный момент мы наших от партнёров не слышали подобного. Но я прекрасно понимаю посыл Александра Александровича, что если лига подозревается в подобном, то её стоимость может пострадать — стоимость контрактов, которые партнёры заключают с лигой. Повторюсь, мы заинтересованы в честном расследовании той информации, которая была предоставлена губернатором Самарской области», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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