«Копенгаген» победил «Динамо» из Минска в 4-м туре Лиги конференций
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались минское «Динамо» и «Копенгаген». Команды встречались на запасном поле стадиона «Капитан Банк-Арена» в Сумгаите (Азербайджан). Бригаду арбитров возглавил Михал Оченаш (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Победу одержал «Копенгаген» со счётом 2:1.
Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Окончен
1 : 2
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Эльюнусси – 6' 1:1 Адеола – 13' 1:2 Дикс – 55'
Счёт на 6-й минуте открыл игрок «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси. Ещё одним мячом отметился Кевин Дикс на 55-й минуте встречи. В составе минского «Динамо» гол на 13-й минуте забил Реймонд Адеола.
Таким образом, «Копенгаген» занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги конференций с пятью очками. Минское «Динамо» расположилось на 35-м месте без очков.
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