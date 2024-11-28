Вратарь «Динамо» Лунёв: было принципиально выйти в Путь РПЛ и бороться за трофей

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв после победы над «Локомотивом» (2:2 общ. 4:3 пен.) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что его команде было принципиально важно остаться в элитном пути Кубка страны.

«Принципиально было выйти в Путь РПЛ. Принципиально было двигаться дальше и бороться за трофей. Команда оправдалась за матч с «Факелом»? Оправдываться надо в чемпионате», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив», выигравший первый матч со счётом 2:1, пропустил в ответном на последних минутах и уступил в серии пенальти. Железнодорожники вылетели в Путь регионов.