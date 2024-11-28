Гол Чалова помог ПАОКу победить РФШ в матче Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и латвийская РФШ. Игра проходила на стадионе «Даугава» в Риге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл полузащитник ПАОКа Кирилл Десподов. На 59-й минуте российский нападающий Фёдор Чалов укрепил преимущество гостей.

В минувшем туре соревнования ПАОК встречался с «Манчестер Юнайтед». Матч закончился победой английского клуба со счётом 2:0. В свою очередь, РФШ сыграла с «Андерлехтом». Встреча завершилась со счётом 1:1. В следующем туре Лиги Европы ПАОК проведёт матч с «Ференцварошем» (12 декабря), а РФШ — с «Маккаби» из Тель-Авива (12 декабря).

Российские футболисты за рубежом: