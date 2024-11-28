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Матч Лиги Европы между «Лацио» и «Лудогорцем» закончился без забитых голов

Матч Лиги Европы между «Лацио» и «Лудогорцем» закончился без забитых голов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались римский «Лацио» и «Лудогорец» из Разграда (Болгария). Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени. Определить победителя встречи так и не удалось, счёт игры — 0:0.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
0 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария

Ни один из игроков обеих команд не забил во время игры.

Таким образом, «Лацио» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Европы с 13 очками по результатам пяти пройденных туров. У «Лудогорца» в активе всего два очка и 34-е место в турнирной таблице с аналогичным количеством пройденных этапов.

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