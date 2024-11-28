Матч Лиги Европы между «Лацио» и «Лудогорцем» закончился без забитых голов
Поделиться
Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались римский «Лацио» и «Лудогорец» из Разграда (Болгария). Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени. Определить победителя встречи так и не удалось, счёт игры — 0:0.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
0 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
Ни один из игроков обеих команд не забил во время игры.
Таким образом, «Лацио» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Европы с 13 очками по результатам пяти пройденных туров. У «Лудогорца» в активе всего два очка и 34-е место в турнирной таблице с аналогичным количеством пройденных этапов.
Комментарии
- 28 ноября 2024
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:09
-
23:01
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:18
-
22:15
-
22:15
-
22:12
-
22:07
-
22:00
-
21:53
-
21:46
-
21:39
-
21:25
-
21:18
-
21:00
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:21