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Вратарь «Динамо» Лунёв высказался о состоянии здоровья после травмы

Вратарь «Динамо» Лунёв высказался о состоянии здоровья после травмы
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Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв после победы над «Локомотивом» (2:2 общ. 4:3 пен.) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о своём состоянии здоровья.

— Матч складывался легко для тебя в плане того, как соперник атаковал?
— Вы же видели. Много работы не было. Со здоровьем всё хорошо. Ничего не беспокоит, только мороз (улыбается). Ничего не помогает, холодно, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив», выигравший первый матч со счётом 2:1, пропустил в ответном на последних минутах и уступил в серии пенальти. Железнодорожники вылетели в Путь регионов.

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