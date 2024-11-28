Вратарь «Динамо» Лунёв высказался о состоянии здоровья после травмы

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв после победы над «Локомотивом» (2:2 общ. 4:3 пен.) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о своём состоянии здоровья.

— Матч складывался легко для тебя в плане того, как соперник атаковал?

— Вы же видели. Много работы не было. Со здоровьем всё хорошо. Ничего не беспокоит, только мороз (улыбается). Ничего не помогает, холодно, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив», выигравший первый матч со счётом 2:1, пропустил в ответном на последних минутах и уступил в серии пенальти. Железнодорожники вылетели в Путь регионов.