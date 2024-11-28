«Виктория Пльзень» победила киевское «Динамо» в 5-м туре Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались киевское «Динамо» и «Виктория Пльзень» из Чехии. Команды встречались на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Победу одержала «Виктория Пльзень» со счётом 2:1.

Счёт на 55-й минуте встречи открыл игрок «Виктории Пльзень» Матей Выдра, ещё одним голом отметился Павел Шульц на 90-й минуте. Единственный мяч в ворота соперника у киевского «Динамо» забил Владислав Кабаев на 90+5-й минуте игры.

Таким образом, чешский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Лиги Европы с девятью очками в активе. Киевское «Динамо» располагается на 36-й строчке без набранных очков в пяти пройденных турах.