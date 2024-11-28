Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Виктория Пльзень» победила киевское «Динамо» в 5-м туре Лиги Европы

«Виктория Пльзень» победила киевское «Динамо» в 5-м туре Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались киевское «Динамо» и «Виктория Пльзень» из Чехии. Команды встречались на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Победу одержала «Виктория Пльзень» со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Выдра – 55'     0:2 Шульц – 90'     1:2 Кабаев – 90+5'    

Счёт на 55-й минуте встречи открыл игрок «Виктории Пльзень» Матей Выдра, ещё одним голом отметился Павел Шульц на 90-й минуте. Единственный мяч в ворота соперника у киевского «Динамо» забил Владислав Кабаев на 90+5-й минуте игры.

Таким образом, чешский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Лиги Европы с девятью очками в активе. Киевское «Динамо» располагается на 36-й строчке без набранных очков в пяти пройденных турах.

Материалы по теме
Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на разгромное поражение от «Ференцвароша»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android