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Карабах — Лион, результат матча 28 ноября 2024, счёт 1:4, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Карабах» дома разгромно проиграл «Лиону» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 4
Лион
Лион, Франция
0:1 Микаутадзе – 15'     0:2 Толиссо – 63'     0:3 Фофана – 68'     0:4 Микаутадзе – 80'     1:4 Жунинью – 88'    

В составе гостей голами отметились форвард Жорж Микаутадзе, оформивший дубль, а также полузащитник Корентин Толиссо и нападающий Малик Фофана, забившие по голу. Единственный мяч «Карабаха» забил нападающий Жунинью, реализовав 11-метровый удар.

В следующем туре «Карабах» встретится с «Эльфсборгом» (12 декабря), а «Лион» — с «Айнтрахтом» (12 декабря).

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