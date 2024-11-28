«Карабах» дома разгромно проиграл «Лиону» в матче Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе гостей голами отметились форвард Жорж Микаутадзе, оформивший дубль, а также полузащитник Корентин Толиссо и нападающий Малик Фофана, забившие по голу. Единственный мяч «Карабаха» забил нападающий Жунинью, реализовав 11-метровый удар.

В следующем туре «Карабах» встретится с «Эльфсборгом» (12 декабря), а «Лион» — с «Айнтрахтом» (12 декабря).

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