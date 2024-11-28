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«Челси» забрал победу у «Хайденхайма» в матче 4-го тура Лиги конференций

«Челси» забрал победу у «Хайденхайма» в матче 4-го тура Лиги конференций
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались немецкий «Хайденхайм» и английский «Челси». Команды встречались на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Победу одержал «Челси» со счётом 2:0.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нкунку – 51'     0:2 Мудрик – 86'    
Удаления: нет / Казадей – 90+6'

Гости поля открыли счёт на 51-й минуте матча. Гол забил Кристофер Нкунку. Затем ещё одним мячом на 86-й минуте отметился Михаил Мудрик.

Таким образом, лондонский клуб занимает первое место в турнирной таблице Лиги конференций. В активе у команды 12 очков по результатам четырёх пройденных туров. «Хайденхайм» смог заработать девять очков, благодаря чему расположился на шестом месте в таблице.

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