«Челси» забрал победу у «Хайденхайма» в матче 4-го тура Лиги конференций
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались немецкий «Хайденхайм» и английский «Челси». Команды встречались на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Победу одержал «Челси» со счётом 2:0.
Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нкунку – 51' 0:2 Мудрик – 86'
Удаления: нет / Казадей – 90+6'
Гости поля открыли счёт на 51-й минуте матча. Гол забил Кристофер Нкунку. Затем ещё одним мячом на 86-й минуте отметился Михаил Мудрик.
Таким образом, лондонский клуб занимает первое место в турнирной таблице Лиги конференций. В активе у команды 12 очков по результатам четырёх пройденных туров. «Хайденхайм» смог заработать девять очков, благодаря чему расположился на шестом месте в таблице.
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