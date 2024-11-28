«Челси» забрал победу у «Хайденхайма» в матче 4-го тура Лиги конференций

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались немецкий «Хайденхайм» и английский «Челси». Команды встречались на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Победу одержал «Челси» со счётом 2:0.

Гости поля открыли счёт на 51-й минуте матча. Гол забил Кристофер Нкунку. Затем ещё одним мячом на 86-й минуте отметился Михаил Мудрик.

Таким образом, лондонский клуб занимает первое место в турнирной таблице Лиги конференций. В активе у команды 12 очков по результатам четырёх пройденных туров. «Хайденхайм» смог заработать девять очков, благодаря чему расположился на шестом месте в таблице.