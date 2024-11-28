Вратарь «Динамо» Лунёв рассказал о подготовке к серии пенальти с «Локомотивом»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв после победы над «Локомотивом» (2:2 общ. 4:3 пен.) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России рассказал, как готовился к серии пенальти в игре.

«Мы смотрели игроков, был определённый список, но осталось только два человека из этого списка. Поэтому всё остальное, так скажем, импровизация. У нас своя схема. Ничего не могу сказать.

Не обращал на это внимания, что мне подсказывали перед пенальти. Они сами не знают, куда им бить, ещё будут показывать, куда прыгать. Один из двух футболистов «Локомотива» поменял решение, куда бить», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.