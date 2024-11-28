Ничьей завершился матч 5-го тура Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Порту»

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались брюссельский «Андерлехт» и португальский «Порту». Команды встречались на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени. Игра завершилась ничьей. Итоговый счет: 2:2.

Счёт на 24-й минуте открыл игрок «Порту» Вендерсон Галено. У португальской команды мяч забросил также Фабиу Вийера на 83-й минуте.

У хозяев поля голы забили: Тристан Дегреф на 52-й минуте и Франсис Амузу на 86-й минуте.