Ничьей завершился матч 5-го тура Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Порту»
Поделиться
Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались брюссельский «Андерлехт» и португальский «Порту». Команды встречались на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени. Игра завершилась ничьей. Итоговый счет: 2:2.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Галено – 24' 1:1 Дегреф – 52' 1:2 Виейра – 83' 2:2 Амузу – 86'
Счёт на 24-й минуте открыл игрок «Порту» Вендерсон Галено. У португальской команды мяч забросил также Фабиу Вийера на 83-й минуте.
У хозяев поля голы забили: Тристан Дегреф на 52-й минуте и Франсис Амузу на 86-й минуте.
Комментарии
- 28 ноября 2024
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:09
-
23:01
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:18
-
22:15
-
22:15
-
22:12
-
22:07
-
22:00
-
21:53
-
21:46
-
21:39
-
21:25
-
21:18
-
21:00
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:21