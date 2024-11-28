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Ничьей завершился матч 5-го тура Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Порту»

Ничьей завершился матч 5-го тура Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Порту»
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались брюссельский «Андерлехт» и португальский «Порту». Команды встречались на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени. Игра завершилась ничьей. Итоговый счет: 2:2.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Галено – 24'     1:1 Дегреф – 52'     1:2 Виейра – 83'     2:2 Амузу – 86'    

Счёт на 24-й минуте открыл игрок «Порту» Вендерсон Галено. У португальской команды мяч забросил также Фабиу Вийера на 83-й минуте.

У хозяев поля голы забили: Тристан Дегреф на 52-й минуте и Франсис Амузу на 86-й минуте.

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