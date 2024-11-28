Чалов забил в еврокубках впервые ровно за пять лет
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Гол российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ (0:2) стал первым его забитым мячом в еврокубковых турнирах за пять лет. До встречи с РФШ 26-летний футболист последний раз забивал в еврокубках в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2018/2019 с болгарским «Лудогорцем» (1:1), который состоялся 28 ноября 2019 года.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
0 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Десподов – 2' 0:2 Чалов – 59'
Лига Европы . Группа H. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Кешерю – 66' 1:1 Чалов – 75'
В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
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