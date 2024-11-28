Киевское «Динамо» проиграло пять из пяти матчей в Лиге Европы

Проигрыш в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (1:2) стал пятым подряд поражением киевского «Динамо» в нынешнем розыгрыше этого еврокубкового турнира.

До встречи с «Викторией Пльзень» украинский клуб разгромно проиграл «Ференцварошу» (0:4), уступил «Роме» (0:1), «Хоффенхайму» (0:2), а также «Лацио» (0:3).

В следующем туре киевское «Динамо» встретится с «Реалом Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Затем «Динамо» сыграет с «Галатасараем» (21 января) и РФШ (30 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: