Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киевское «Динамо» проиграло пять из пяти матчей в Лиге Европы

Киевское «Динамо» проиграло пять из пяти матчей в Лиге Европы
Комментарии

Проигрыш в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (1:2) стал пятым подряд поражением киевского «Динамо» в нынешнем розыгрыше этого еврокубкового турнира.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Выдра – 55'     0:2 Шульц – 90'     1:2 Кабаев – 90+5'    

До встречи с «Викторией Пльзень» украинский клуб разгромно проиграл «Ференцварошу» (0:4), уступил «Роме» (0:1), «Хоффенхайму» (0:2), а также «Лацио» (0:3).

В следующем туре киевское «Динамо» встретится с «Реалом Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Затем «Динамо» сыграет с «Галатасараем» (21 января) и РФШ (30 января).

Материалы по теме
«Виктория Пльзень» победила киевское «Динамо» в 5-м туре Лиги Европы

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android