Киевское «Динамо» проиграло пять из пяти матчей в Лиге Европы
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Проигрыш в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (1:2) стал пятым подряд поражением киевского «Динамо» в нынешнем розыгрыше этого еврокубкового турнира.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Выдра – 55' 0:2 Шульц – 90' 1:2 Кабаев – 90+5'
До встречи с «Викторией Пльзень» украинский клуб разгромно проиграл «Ференцварошу» (0:4), уступил «Роме» (0:1), «Хоффенхайму» (0:2), а также «Лацио» (0:3).
В следующем туре киевское «Динамо» встретится с «Реалом Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Затем «Динамо» сыграет с «Галатасараем» (21 января) и РФШ (30 января).
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