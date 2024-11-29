Фанаты «Локо» вывесили гигантский баннер, Лунёв спасал «Динамо» в пенальти. Фото с Кубка

28 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» во втором матче четвертьфинала Кубка России (Путь РПЛ) «Динамо» одержало победу над «Локомотивом». Основное время игры закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей (по сумме двух встреч счёт стал 2:2), в серии пенальти сильнее также оказались бело-голубые (4:3).

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв после победы над «Локомотивом» (2:2 общ. 4:3 пен.) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что его команде было принципиально важно остаться в элитном пути Кубка страны.

«Принципиально было выйти в Путь РПЛ. Принципиально было двигаться дальше и бороться за трофей. Команда оправдалась за матч с «Факелом»? Оправдываться надо в чемпионате», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.