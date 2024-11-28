«Тоттенхэм» — «Рома»: Н'Дика сравнял счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Рома». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче – 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Мин – 5' 1:1 Н'Дика – 20' 2:1 Джонсон – 34' 2:2 Хуммельс – 90+1'
На 20-й минуте защитник гостей Эван Н'Дика восстановил равновесие.
Ранее, на пятой минуте, счёт в игре открыл крайний нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забив с пенальти.
В следующем туре общего этапа соревнования «шпоры» встретятся с «Рейнджерс» (12 декабря). В свою очередь, «Рома» сыграет с «Брагой» (12 декабря).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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