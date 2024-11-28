Данил Пруцев: Карпин понимает, как общаться с игроками. Он их понимает

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Данил Пруцев высказался о своих впечатлениях от работы с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Мне очень комфортно с Валерием Георгиевичем. Нравится его посыл, который он доносит до игроков: то, что он хочет видеть от нас, как играть. Мне всё нравится. Он со всеми разговаривает плюс-минус как мы между собой. Он всё-таки сам бывший футболист, поэтому понимает, как общаться с игроками. Он их чувствует», — приводит слова Пруцева Legalbet.

Напомним, наставник возглавил сборную России в июле 2021 года. С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.