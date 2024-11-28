«Тоттенхэм» — «Рома»: Джонсон вывел хозяев вперёд

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Рома». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче – 2:1 в пользу лондонского клуба.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 34-й минуте полузащитник Бреннан Джонсон вывел хозяев вперёд.
Ранее, на пятой минуте, счёт в игре открыл крайний нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забив с пенальти. На 20-й минуте защитник гостей Эван Н'Дика восстановил равновесие.
В следующем туре общего этапа соревнования «шпоры» встретятся с «Рейнджерс» (12 декабря). В свою очередь, «Рома» сыграет с «Брагой» (12 декабря).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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