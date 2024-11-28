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Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Тоттенхэм» — «Рома»: Джонсон вывел хозяев вперёд

«Тоттенхэм» — «Рома»: Джонсон вывел хозяев вперёд
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В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Рома». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче – 2:1 в пользу лондонского клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Мин – 5'     1:1 Н'Дика – 20'     2:1 Джонсон – 34'     2:2 Хуммельс – 90+1'    

На 34-й минуте полузащитник Бреннан Джонсон вывел хозяев вперёд.

Ранее, на пятой минуте, счёт в игре открыл крайний нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забив с пенальти. На 20-й минуте защитник гостей Эван Н'Дика восстановил равновесие.

В следующем туре общего этапа соревнования «шпоры» встретятся с «Рейнджерс» (12 декабря). В свою очередь, «Рома» сыграет с «Брагой» (12 декабря).

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