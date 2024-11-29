Ван Дейк ушёл от ответа на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле»

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ушёл от ответа на вопрос, продлит ли он контракт с английским клубом, контракт с которым у него заканчивается грядущим летом.

— Вы подпишете новый контракт с «Ливерпулем»?

— Какой прямой вопрос (смеётся). Мне нечего сказать. Я сосредоточен на следующей игре с «Манчестер Сити», — приводит слова ван Дейка инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Эду Агирре в соцсети Х (ранее Twitter).

33-летний футболист выступает в составе мерсисайдцев с 2018 года. За этот период он принял участие в 287 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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