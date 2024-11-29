Автобус «Реала» попал в ДТП с грузовиком, возвращаясь после матча с «Ливерпулем» — beIN

Автобус мадридского «Реала», возвращавшийся из Ливерпуля после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с местной командой (2:0), попал в «небольшую» дорожную аварию, столкнувшись с грузовиком. Об этом сообщает beIN Sports.

По информации источника, произошло столкновение автобуса «Королевского клуба» с задней частью грузовика, в результате которого у транспортного средства «Реала» была разбита одна из фар. Подчёркивается, что это ДТП не привело к серьёзным последствиям. Однако поездка мадридской команды из Ливерпуля в Мадрид состоялась с небольшой задержкой.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «Аталантой» (10 декабря).

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