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Результаты матчей Лиги Европы 28 и 29 ноября

Результаты матчей Лиги Европы 28 ноября
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С вечера 28-го по ночь 29 ноября в Лиге Европы прошло 18 матчей 5-го тура общего этапа. С результатами главных встреч тура вы можете ознакомиться ниже, в этом материале предлагаем вашему вниманию итоги всех оставшихся игр.

Результаты главных матчей Лиги Европы:

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Каниховски – 23'     1:1 Раф. Силва – 38'     1:2 Перец – 45+3'     1:3 Патати – 81'    
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
Удаления: Бырлиджа – 67' / нет
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Фусейни – 11'    
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Ларссон – 7'     1:1 Коллинз – 48'     1:2 Мармуш – 57'    
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
4 : 1
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Варга – 8'     2:0 Варга – 11'     2:1 Ботхейм – 18'     3:1 Боржес – 53'     4:1 Сиссе – 74'    
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
3 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1:0 Брума – 2'     2:0 Фернандеш – 8'     3:0 Карвальо – 90+5'    
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Хоры – 7'     1:1 Джеко – 35'     1:2 Эн-Несири – 85'    
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