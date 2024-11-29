Результаты матчей Лиги Европы 28 ноября

С вечера 28-го по ночь 29 ноября в Лиге Европы прошло 18 матчей 5-го тура общего этапа. С результатами главных встреч тура вы можете ознакомиться ниже, в этом материале предлагаем вашему вниманию итоги всех оставшихся игр.

Результаты главных матчей Лиги Европы: