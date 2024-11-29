Результаты матчей Лиги Европы 28 ноября
Поделиться
С вечера 28-го по ночь 29 ноября в Лиге Европы прошло 18 матчей 5-го тура общего этапа. С результатами главных встреч тура вы можете ознакомиться ниже, в этом материале предлагаем вашему вниманию итоги всех оставшихся игр.
Результаты главных матчей Лиги Европы:
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Каниховски – 23' 1:1 Раф. Силва – 38' 1:2 Перец – 45+3' 1:3 Патати – 81'
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
Удаления: Бырлиджа – 67' / нет
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Фусейни – 11'
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Ларссон – 7' 1:1 Коллинз – 48' 1:2 Мармуш – 57'
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
4 : 1
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Варга – 8' 2:0 Варга – 11' 2:1 Ботхейм – 18' 3:1 Боржес – 53' 4:1 Сиссе – 74'
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
3 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1:0 Брума – 2' 2:0 Фернандеш – 8' 3:0 Карвальо – 90+5'
Комментарии
- 29 ноября 2024
-
02:22
-
02:06
-
01:41
-
01:10
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:25
-
00:18
-
00:14
-
00:00
- 28 ноября 2024
-
23:36
-
23:36
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:09
-
23:01
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:18
-
22:15