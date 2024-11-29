Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Пруцев: хотелось бы сыграть в составе сборной России на чемпионате Европы или мира

Данил Пруцев: хотелось бы сыграть в составе сборной России на чемпионате Европы или мира
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал о своих планах на профессиональную карьеру.

«На данный момент мне хотелось бы выиграть чемпионат и Суперкубок страны со «Спартаком». И ещё, конечно, хотелось бы сыграть в составе сборной России в официальном матче как минимум, а как максимум — на каком-нибудь крупном турнире: чемпионате Европы или мира. Тогда можно будет сказать, что я доволен своей карьерой», — приводит слова Пруцева Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Спартака» Маркиньос: мы счастливы работать под руководством Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android