Данил Пруцев: хотелось бы сыграть в составе сборной России на чемпионате Европы или мира

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал о своих планах на профессиональную карьеру.

«На данный момент мне хотелось бы выиграть чемпионат и Суперкубок страны со «Спартаком». И ещё, конечно, хотелось бы сыграть в составе сборной России в официальном матче как минимум, а как максимум — на каком-нибудь крупном турнире: чемпионате Европы или мира. Тогда можно будет сказать, что я доволен своей карьерой», — приводит слова Пруцева Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.