Родри заявил о желании вернуться на поле после тяжёлой травмы уже в нынешнем сезоне

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, разорвавший крестообразные связки в минувшем сентябре, заявил о желании вернуться на поле до конца нынешнего сезона.

«Моя цель — вернуться в этом сезоне. Я не ставлю крест на этом. Однако не хочу допускать ошибок. Моя задача — восстановиться за шесть или семь месяцев.

[Сейчас] мои дела идут гораздо лучше, чем я думал. Наслаждаюсь отдыхом, если можно так выразиться. Был уверен, что всё не так уж и плохо. Сейчас у меня позитивный настрой», — приводит слова Родри BBC со ссылкой на подкаст The Rest is Football.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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