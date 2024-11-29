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Тоттенхэм — Рома, результат матча 28 ноября 2024, счёт 2:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Гол Хуммельса на 90+1-й минуте помог «Роме» избежать поражения в матче ЛЕ с «Тоттенхэмом»
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Мин – 5'     1:1 Н'Дика – 20'     2:1 Джонсон – 34'     2:2 Хуммельс – 90+1'    

В начале игры счёт открыл крайний нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забив с пенальти. На 20-й минуте защитник гостей Эван Н'Дика восстановил равновесие. На 34-й минуте полузащитник Бреннан Джонсон вновь вывел хозяев вперёд. Гол защитника Матса Хуммельса на 90+1-й минуте позволил «Роме» избежать поражения в этом матче.

В следующем туре общего этапа соревнования «шпоры» встретятся с «Рейнджерс» (12 декабря). В свою очередь, «Рома» сыграет с «Брагой» (12 декабря).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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