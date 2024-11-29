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Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт, результат матча 28 ноября 2024, счёт 3:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Дубль Хойлунда позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче ЛЕ
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Манчестер Юнайтед» и норвежский «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером (Бельгия). Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Гарначо – 1'     1:1 Эвьен – 19'     1:2 Синкернагель – 23'     2:2 Хойлунд – 45'     3:2 Хойлунд – 50'    

В составе хозяев голами отметились нападающие Расмус Хойлунд, оформивший дубль, и Алехандро Гарначо. За «Будё-Глимт» забили полузащитник Хокон Эвьен и нападающий Филип Синкернагель.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил греческий ПАОК со счётом 2:0. В свою очередь, «Будё-Глимт» проиграл «Карабаху» со счётом 1:2. В следующем туре общего этапа соревнования английский клуб встретится с «Викторией Пльзень», а «Будё-Глимт» — с «Бешикташем». Обе игры пройдут 12 декабря.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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