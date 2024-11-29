Дубль Хойлунда позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Будё-Глимт» с Хайкиным в матче ЛЕ

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Манчестер Юнайтед» и норвежский «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером (Бельгия). Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе хозяев голами отметились нападающие Расмус Хойлунд, оформивший дубль, и Алехандро Гарначо. За «Будё-Глимт» забили полузащитник Хокон Эвьен и нападающий Филип Синкернагель.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил греческий ПАОК со счётом 2:0. В свою очередь, «Будё-Глимт» проиграл «Карабаху» со счётом 1:2. В следующем туре общего этапа соревнования английский клуб встретится с «Викторией Пльзень», а «Будё-Глимт» — с «Бешикташем». Обе игры пройдут 12 декабря.

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