«Рейнджерс» разгромил «Ниццу» в матче Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Ницца» и шотландский «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» во Франции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей поля.

В составе победителей голы забили: Вацлав Черны на 35-й минуте, Мохаммед Диоманде на 38-й минуте и Хамза Игамане, который оформил дубль на 45+3-й и 54-й минутах.

У хозяев забитым мячом отметился Бадредин Буанани на 84-й минуте.

Таким образом, «Ницца» располагается на 35-м месте турнирной таблицы Лиги Европы с двумя очками. «Рейнджерс» занимает восьмую строчку с 10 очками.