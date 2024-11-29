«Рейнджерс» разгромил «Ниццу» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Ницца» и шотландский «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» во Франции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей поля.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 4
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Черны – 35' 0:2 Диоманде – 38' 0:3 Игамане – 45+3' 0:4 Игамане – 54' 1:4 Буанани – 83'
В составе победителей голы забили: Вацлав Черны на 35-й минуте, Мохаммед Диоманде на 38-й минуте и Хамза Игамане, который оформил дубль на 45+3-й и 54-й минутах.
У хозяев забитым мячом отметился Бадредин Буанани на 84-й минуте.
Таким образом, «Ницца» располагается на 35-м месте турнирной таблицы Лиги Европы с двумя очками. «Рейнджерс» занимает восьмую строчку с 10 очками.
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