«Реал Сосьедад» без Захаряна уверенно обыграл «Аякс» в матче 5-го тура Лиги Европы
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В ночь с 28 на 29 ноября на стадионе «Реале Арена» в испанском Сан-Себастьяне прошла встреча 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Местный «Реал Сосьедад» обыграл на своём поле нидерландский «Аякс» со счётом 2:0.
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
2 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Барренечеа – 67' 2:0 Кубо – 85'
Победным в матче оказался гол на 67-й минуте, автором которого стал Андер Барренечеа. Ему ассистировал Такефуса Кубо, в концовке игры японец отличился сам и установил окончательный счёт во встрече — 2:0 в пользу «Реала Сосьедад». Отметим, что в матче не принимал участия российский легионер «Сосьедада» Арсен Захарян, восстанавливающийся после травмы.
«Реал Сосьедад» набрал семь очков в турнире и поднялся сразу на восемь мест, зафиксировавшись на 16-й строчке. «Аякс» опустился на седьмую строчку, у команды 10 очков.
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