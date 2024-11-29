«Реал Сосьедад» без Захаряна уверенно обыграл «Аякс» в матче 5-го тура Лиги Европы

В ночь с 28 на 29 ноября на стадионе «Реале Арена» в испанском Сан-Себастьяне прошла встреча 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Местный «Реал Сосьедад» обыграл на своём поле нидерландский «Аякс» со счётом 2:0.

Победным в матче оказался гол на 67-й минуте, автором которого стал Андер Барренечеа. Ему ассистировал Такефуса Кубо, в концовке игры японец отличился сам и установил окончательный счёт во встрече — 2:0 в пользу «Реала Сосьедад». Отметим, что в матче не принимал участия российский легионер «Сосьедада» Арсен Захарян, восстанавливающийся после травмы.

«Реал Сосьедад» набрал семь очков в турнире и поднялся сразу на восемь мест, зафиксировавшись на 16-й строчке. «Аякс» опустился на седьмую строчку, у команды 10 очков.