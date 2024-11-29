Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» без Захаряна уверенно обыграл «Аякс» в матче 5-го тура Лиги Европы

«Реал Сосьедад» без Захаряна уверенно обыграл «Аякс» в матче 5-го тура Лиги Европы
Комментарии

В ночь с 28 на 29 ноября на стадионе «Реале Арена» в испанском Сан-Себастьяне прошла встреча 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Местный «Реал Сосьедад» обыграл на своём поле нидерландский «Аякс» со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
2 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Барренечеа – 67'     2:0 Кубо – 85'    

Победным в матче оказался гол на 67-й минуте, автором которого стал Андер Барренечеа. Ему ассистировал Такефуса Кубо, в концовке игры японец отличился сам и установил окончательный счёт во встрече — 2:0 в пользу «Реала Сосьедад». Отметим, что в матче не принимал участия российский легионер «Сосьедада» Арсен Захарян, восстанавливающийся после травмы.

«Реал Сосьедад» набрал семь очков в турнире и поднялся сразу на восемь мест, зафиксировавшись на 16-й строчке. «Аякс» опустился на седьмую строчку, у команды 10 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android