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«Настоящие американские горки» Аморим — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Будё-Глимт» в ЛЕ

«Настоящие американские горки» Аморим — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Будё-Глимт» в ЛЕ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Будё-Глимт» (3:2).

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Гарначо – 1'     1:1 Эвьен – 19'     1:2 Синкернагель – 23'     2:2 Хойлунд – 45'     3:2 Хойлунд – 50'    

«Конечно, я вижу то же, что и все: хорошие моменты, сложные моменты. В конце возникла некоторая путаница, когда мы пытались удержать результат, но ребята проделали отличную работу. Они бежали, прессинговали, пытались делать то, над чем мы работали последние три дня — и мы победили. Настоящие американские горки. Мы хорошо начали, но затем пропустили два гола в двух переходах. Мне нравится, как игроки старались играть в нашу игру.

Иногда мы выигрываем мяч, но в прошлом у нас были проблемы, когда мы слишком часто отдавали его сопернику. Сейчас установка — сохранять мяч. Они действительно стараются, и я думаю, мы заслужили эту победу», — приводит слова Аморима BBC.

В следующем туре общего этапа соревнования английский клуб встретится с «Викторией Пльзень», а «Будё-Глимт» — с «Бешикташем». Обе игры пройдут 12 декабря.

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