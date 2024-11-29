«Настоящие американские горки» Аморим — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Будё-Глимт» в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Будё-Глимт» (3:2).

«Конечно, я вижу то же, что и все: хорошие моменты, сложные моменты. В конце возникла некоторая путаница, когда мы пытались удержать результат, но ребята проделали отличную работу. Они бежали, прессинговали, пытались делать то, над чем мы работали последние три дня — и мы победили. Настоящие американские горки. Мы хорошо начали, но затем пропустили два гола в двух переходах. Мне нравится, как игроки старались играть в нашу игру.

Иногда мы выигрываем мяч, но в прошлом у нас были проблемы, когда мы слишком часто отдавали его сопернику. Сейчас установка — сохранять мяч. Они действительно стараются, и я думаю, мы заслужили эту победу», — приводит слова Аморима BBC.

В следующем туре общего этапа соревнования английский клуб встретится с «Викторией Пльзень», а «Будё-Глимт» — с «Бешикташем». Обе игры пройдут 12 декабря.

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