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Тренер «Тоттенхэма» высказался об упущенной победе в матче с «Ромой» в Лиге Европы

Тренер «Тоттенхэма» высказался об упущенной победе в матче с «Ромой» в Лиге Европы
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о ничьей в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ромой». (2:2).

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Мин – 5'     1:1 Н'Дика – 20'     2:1 Джонсон – 34'     2:2 Хуммельс – 90+1'    

«Это расстраивает, особенно когда пропускаешь такой поздний гол. Но это была хорошая игра. Мы должны были решить исход матча раньше, и обидно, что не смогли довести дело до конца.

Нам нужно было проявить больше хладнокровия. У нас было несколько моментов, когда соперники выбил мяч с линии ворот. Мы как будто сами оставили их в игре. «Рома» — хорошая команда. Не зря они играют в Лиге Европы. У них был отличный сезон в прошлом году, хотя в этом году им пришлось непросто. У них качественные игроки, но у нас были шансы выиграть эту встречу», — приводит слова Постекоглу BBC.

«Роме» удалось сравнять счёт на 90+1-й минуте.

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