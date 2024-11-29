Владислав Радимов прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом» и гол Тюкавина

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Динамо» (0:1, 3:4 пен., первый матч 2:1).

«С одной стороны, «Локомотив» имел преимущество в один гол и вроде выстроенная игра была. С другой стороны, у «Динамо» моменты всё равно возникали. Тот же Тюкавин перед своим голом ещё мог два забить, очень хорошие возможности у него были. В итоге он забил гол из ситуации, которая была сложнее и гораздо интереснее. А дальше серия пенальти, в которой, по‑моему, логично победило «Динамо», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол в ворота «Локомотива» забил на 89-й минуте игры нападающий Константин Тюкавин. Благодаря победе в серии пенальти московское «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где его соперником может стать ЦСКА, «Зенит» или «Ростов». «Локомотив» продолжит борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), где в матче второго этапа 1/4 финала сыграет на выезде с «Краснодаром», «Акроном», «Уралом» или махачкалинским «Динамо».

Видео: Самая крупная победа «Динамо»