Михаил Галактионов сравнил игру «Локомотива» с «Динамо» в Кубке и со «Спартаком» в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в ответной игре и в серии пенальти четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (0:1, 3:4 пен., первый матч 2:1).

«Думаю, что в любом случае мы играли достаточно дисциплинированно по отношению, например, к игре со «Спартаком». Достаточно компактно, стройно. Начали мы очень неплохо, была скорость, хорошие быстрые атаки, контрвыпады. За исключением момента Тюкавина в конце первого тайма у соперника моментов и не вспомнить. Но и наши голевые моменты были достаточно хороши — у Тикнизяна в начале второго тайма, у Воробьёва. Игра была, может, и ничейная. Если по голевым моментам, то мы должны были реализовывать их. За минуту до конца соперник воспользовался своим шансом, это обиднее всего. Послематчевые пенальти — это исполнительский класс. Митрюшкин своё дело делал, он большой молодец», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники продолжат борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), в выездном матче второго этапа 1/4 финала их соперником может стать «Краснодар», «Акрон», «Урал» или махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» вошло в число полуфиналистов Пути РПЛ вместе с ЦСКА, «Зенитом» и «Ростовом».

23 ноября «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» в гостевой игре 16-го тура РПЛ со счётом 2:5.

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