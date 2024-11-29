Марцел Личка высказался о кубковой победе московского «Динамо» над «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал успех своей команды в ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Бело-голубые после домашнего поражения 1:2 в первой игре одержали победу со счётом 1:0 с голом на последних минутах, после чего выиграли решающую серию пенальти (4:3).

«У меня хорошие эмоции, потому что мы приехали за победой и смогли выиграть в серии пенальти. Я просил ребят играть в свой футбол и не думать о том, сколько нужно забить. В первом тайме мы хорошо сыграли в обороне и имели опасные моменты впереди. После перерыва у соперника тоже был выход один на один, когда Лунёв спас команду. Во втором тайме мы играли на победу и в концовке смогли забить. Рад, что удача была на нашей стороне в серии пенальти и что мы вышли в следующий раунд», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Бело-голубые вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, где сыграют с ЦСКА, «Зенитом» или «Ростовом». «Локомотив» продолжит борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), где в матче второго этапа 1/4 финала встретится на выезде с «Краснодаром», «Акроном», «Уралом» или махачкалинским «Динамо».

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