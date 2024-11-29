Арне Слот назвал лучшего тренера в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле перед матчем 13-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» очень хорошая команда, и одна из причин, почему я считаю Хосепа Гвардиолу одним из лучших тренеров в мире, даже лучшим, это то, что он всегда находит решения для своих проблем. И его нынешняя проблема — это отсутствие Родри. Но мы все знаем, что он найдет решение, и их форма снова будет на высоте. Но, надеюсь, не раньше, чем после воскресенья», — приводит слова Слота Yahoo Sport.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 1 декабря, начало – 19:00 мск.

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