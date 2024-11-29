Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот назвал лучшего тренера в мире

Арне Слот назвал лучшего тренера в мире
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле перед матчем 13-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» очень хорошая команда, и одна из причин, почему я считаю Хосепа Гвардиолу одним из лучших тренеров в мире, даже лучшим, это то, что он всегда находит решения для своих проблем. И его нынешняя проблема — это отсутствие Родри. Но мы все знаем, что он найдет решение, и их форма снова будет на высоте. Но, надеюсь, не раньше, чем после воскресенья», — приводит слова Слота Yahoo Sport.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 1 декабря, начало – 19:00 мск.

Материалы по теме
Полный провал Мбаппе на «Энфилде». «Ливерпуль» укатал «Реал»
Полный провал Мбаппе на «Энфилде». «Ливерпуль» укатал «Реал»
Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Самый дорогой трансфер в истории футбола

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android