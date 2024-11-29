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ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года

ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года
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ФИФА назвала номинантов на звание лучшего игрока 2024 года. В список вошли 11 футболистов.

Джуд Беллингем («Реал»), Дани Карвахаль («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами», Родри («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Винисиус («Реал»), Флориан Вирц («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.
Напомним, ранее обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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