В Брунее объявили об увольнении президента футбольной ассоциации

Президент футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф уволен со своего поста, сообщил официальный аккаунт организации в социальных сетях. Соответствующий указ подписал султан Брунея Хассанал Болкиах.

15 ноября 2024 года сборная Брунея провела в Краснодаре выездной товарищеский матч со сборной России и потерпела разгромное поражение со счётом 0:11. Эта победа стала самой крупной в истории российской национальной команды.

После матча в социальных сетях появилось видео, на котором игроки сборной Брунея после поражения от сборной России отдыхают в ночном клубе. Футбольная ассоциация Брунея опровергла его подлинность в официальном заявлении.

Видео: Болельщики сборной России на матче с Брунеем